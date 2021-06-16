الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين بمسابقة أندريه ستينين 2021

أعلنت لجنة التحكيم الدولية لمسابقة أندريه ستينين 2021 العالمية للتصوير الصحفي، عن القائمة القصيرة للفائزين بالمسابقة لهذا العام.

وأشار القائمون على المسابقة إلى أن القائمة القصيرة لأسماء الفائزين نشرت على موقع المسابقة باللغة الإنكليزية، وموقعها باللغة الروسية، وخلال اختيار الفائزين قامت لجنة المسابقة بتقييم 4500 عمل من 70 دولة.

ومن بين المشاركين في القائمة القصيرة ممثلون عن 17 دولة، بما في ذلك الصين وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا واليونان ومصر والهند وتركيا وغيرها من البلدان الأخرى. وهذه هي المرة الأولى التي تضم فيها القائمة القصيرة مصورين شباب من إندونيسيا والمكسيك وكندا.

وشملت المواضيع التي تجسدت في أعمال الفائزين بالمسابقة هذا العام شريطا مرئيا للأحداث التي فجرت العام الماضي النشرات الإخبارية في جميع أنحاء العالم، ومن أبرزها احتجاجات مايو في مينيابوليس، والكارثة البيئية التي سببها تفش غير مسبوق للجراد في إفريقيا وآسيا على مدى السنوات الـ 25 الماضية، وجائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة الكثيرين في كل أرجاء المعمورة.

وفي حديث عن أصالة الأعمال المصورة لعام 2021قالت، أوكسانا أولينيك، المسؤولة عن مسابقة أندريه ستينين - ورئيس قسم المشاريع المرئية في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": "لم يكن العام الماضي، الذي تم تسجيل أحداثه في أعمال الفائزين، سهلاً. ومع ذلك فإن هذا العامل حدد مستوى التوتر والدراما للعديد من الصور التي اختارتها لجنة التحكيم. وأياً كان الأمر فإن المشاركين في المسابقة لا يكتفون بالإشارة إلى المشكلة، بل يريدون من خلال وسائل التصوير التواصل مع المشاهد للحديث عن هذه المشاكل لفهمها سوية وإيجاد طرق لحلها. وفي الحقيقة نحن نرى بأن المصورين الشباب يتقنون هذا الأمر ببراعة".

وأضافت "على كل حال سوف نرى الدخان الأبيض في شهر أيلول المقبل وسوف نعرف من الذي سيحصل على الجائزة الكبرى لمسابقة أندريه ستينين الدولية، وكذلك كيفية توزيع الجوائز المتعلقة بالمراتب الأخرى ضمن فئات المسابقة. وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة أندريه ستينين في الشهر الأول من فصل الخريف المقبل من خلال موقعي المسابقة باللغة الإنجليزية أو الروسية.

وتهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي ، التي تنظمها وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.

وتركز هذه المنصة على المصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث القريبة منا.

وشارك في المسابقة :

القناة التلفزيونية الحكومية الروسية بالكامل "روسيا كولتورا"

القناة التلفزيونية "موسكو 24"

وبوابة المعلومات والأخبار "فيستي"

المشاركون من الإعلام الدولي في المسابقة هم:

- وكالة أنباء وراديو سبوتنيك.

- قناة وبوابة "روسيا اليوم"

- وكالة أنباء "أسكا نيوز"

- دار النشر الروسي "إندبيندنت ميديا"

- وكالة أنباء "تيلام"

- وكالة أنباء "آنا"

- مجموعة شنغهاي يونايتد ميديا ​​

- بوابة الويب لصحيفة "تشاينا ديلي"

- بوابة الويب "ذا بيبر"

- شبكة الميادين الإعلامية

- وكالة أنباء "برينسا لاتينا"

- بوابة الإنترنت "دي بي دبليو"

- في وضع شركاء القطاع، يتم دعم المسابقة من قبل اتحاد الصحفيين في روسيا

- بوابة معلومات "يونغ جورناليستس"

- بوابة الصور الروسية

- البوابة الإلكترونية لمدرسة التصوير "أكاديمية التصوير"

- مجلة "فوتو أرجنتينا"

- نادي التصوير الصحفي في نيودلهي

- مجلة "إل إف مغازين"

- بوابة "كل ما يتعلق بالصور"

- مجلة "فوتوغرافي إي واي إي"

- مجلة "آرت دوك"

بوابة الإنترنت "آي فوتو تشانيل"

- منصة شركاء الدولية (مهرجان فوتون)

المصدر: RT