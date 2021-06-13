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أحكام بالسجن على 3 متهمين بالاعتداء على فنان مصري

الثقافة والفن

أحكام بالسجن على 3 متهمين بالاعتداء على فنان مصري
Reuters Mohamed Abd El Ghany
مبنى دار القضاء العالي في مصر
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أصدرت محكمة مصرية قرارا يقضي ببراءة 3 متهمين، وبحبس 3 آخرين في واقعة الاعتداء على الفنان، ياسر فرج، وتحطيم سيارته، سنة و3 أشهر.

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من جانبه، أوضح أحمد سعد دفاع الفنان المصري، أنهما "سيقدمان طلب استئناف للنيابة على براءة 3 متهمين في القضية لثبوت الواقعة في حقهم طبقا لفيديو الواقعة ولأقوال الشهود ولتحريات المباحث".

تجدر الإشارة إلى أن هذ ا الحكم جاء بعد أن تعرض الفنان ياسر فرج للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص، بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم، وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أن عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضرا ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.

المصدر: "اليوم السابع"

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