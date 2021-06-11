رفات الأمير القديس ألكسندر نيفسكي يزور 68 مدينة في روسيا وبيلاروس

تحقق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الصيف الجاري مشروعا دينيا سياسيا عشية الاحتفال بذكرى مرور 800 عام على ميلاد الأمير القديس ألكسندر نيفسكي.

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صرح بذلك للصحفيين في 11 يونيو نائب مدير مؤسسة "الأمير القديس فلاديمير" الخيرية، أنطون غوليك الذي قال إن رفات الأمير القديس ألكسندر نيفسكي، سيصل الصيف الجاري 86 مدينة روسية وبيلاروسية حيث ستقام المسيرات الصليبية التي يبلغ طولها الإجمالي 25 ألف كيلومتر.

يذكر أن بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل أعلن سنة 2021 عام الأمير القديس ألكسندر نيفسكي تنفيذا لمرسوم أصدره عام 2014 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وستقام في العام اليوبيلي بموجب المرسوم الرئاسي نحو 800 فعالية على مختلف المستويات، بما فيها القداديس في الكنائس والأديرة والمسيرات الصليبية. وفي الفترة ما بين 12 يونيو 14 الجاري و6 أغسطس المقبل سيزور رفات الأمير القديس ألكسندر نيفسكي أبرشيات مختلفة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في روسيا وبيلاروس.

وسيتم نقل الرفات بدعم من مؤسسة "الأمير القديس فلاديمير" الخيرية .

وهناك 86 مدينة روسية وبيلاروسية يصلها رفات الأمير القديس ألكسندر نيفسكي. وسينقل الرفات بـ4 مسارات (مسيرات صليبية).

وينطلق المسار الأول من كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو ليكرر مسار نقل الرفات عام 1723 من مدينة فلاديمير، بصفتها عاصمة لروسيا القديمة في القرن الـ13، إلى قلعة شليسنبورغ في مدينة سانت بطرسبورغ بصفتها عاصمة لروسيا أعوام 1703 – 1918.

وستمر المسيرة الصليبية الثانية بمدن بيلاروس. أما المسيرة الصليبية الثالثة فتنطلق في مديمة روستوف على الدون لتمر بمدن جنوب روسيا. فيما المسيرة الصليبية الشرقية تنطلق من مدينة يكاتريتبورغ بمنطقة الأورال وتنتهي في مدينة يوجنوساخالينسك بأقصى شرق روسيا.

يذكر أنه تم تقديس الأمير ألكسندر نيفسكي عام 1547. وفي عامي 1723-1724 تم نقل رفاته من كاتدرائية ميلاد المسيح في مدينة فلاديمير إلى كاتدرائية ألكسندر نيفسكي في سانت بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي