عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا يصل إلى الأوبرا المصرية

في إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، تقدم فرقة "أوبرا سان بطرسبورغ" رائعة فيردي "ريغوليتو" على خشبة المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية في 10 و11 يونيو الجاري.

وسوف تقدم الفرقة النسخة التي قدمها فنان الشعب، يوري ألكسندروف، لهذه الأوبرا، التي تعد من أشهر ما كتب جوزيبي فيردي، وهي نسخة متميزة للغاية استطاع من خلالها ألكسندروف ترجمة معاني جديدة وغير مسبوقة للأوبرا المرموقة. وتحظى هذه الجولة الفنية بدعم من حكومة مدينة سان بطرسبورغ ومن السفارة الروسية والمركز الروسي للثقافة والعلوم بالقاهرة.

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وتعليقاً على هذه الجولة، صرح السفير فوق العادة، ومفوض روسيا لدى جمهورية مصر العربية، غيورغي بوريسينكو، بأن هذا العمل الفريد، واسع النطاق، والذي طال انتظاره، سوف يكون أحد أبرز الفعاليات، في إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا.

كذلك قال رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، إن أوبرا القاهرة تتشرف، على مدار يومين متتاليين، بدعوة جمهورها للاستمتاع بإحدى روائع فيردي.

وقد حصل هذا العرض من هذه الفرقة على الترشيح لأرفع الجوائز المسرحية الروسية وهي جائزة "القناع الذهبي".

وقد تأسست فرقة "أوبرا سان بطرسبورغ" عام 1987، ونالت شهرة واسعة في روسيا وخارجها، بعد عروض ناجحة في عدد من مدن أوروبا وآسيا.

من الجدير بالذكر أن دار الأوبرا الخديوية (الأوبرا القديمة) في وسط القاهرة، كانت قد افتتحت بنفس الأوبرا "ريغوليتو" عام 1869، في إطار الاحتفالات المهيبة للخديوي إسماعيل بافتتاح قناة السويس، والذي دعي إليه ملوك وأمراء العالم.

المصدر: RT