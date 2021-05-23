خاص لـ RT.. اختتام أولى فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا

اختتمت يوم أمس السبت، 22 مايو، فعاليات المنتدى الشبابي الروسي المصري الأول في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، والذي استمر في الفترة من 17-22 مايو الجاري.

وفي حديث خاص لـ RT، أعرب رئيس الوفد، الدكتور عبد الله الباطش، نائباً عن وزير الشباب والرياضة المصري، عن سعادته بالتواجد في روسيا، ضمن أولى فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، والتي تتم بالتنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، والوكالة الفدرالية الروسية لشؤون الشباب.

RT

وأشاد الباطش بالمستوى الحالي للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات "السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها"، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والروسي، فلاديمير بوتين، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والشعبية بين البلدين، والتي أفضت إلى اتفاق شراكة شاملة وتعاون استراتيجي.

وقال الباطش إن التجربة المصرية في مجال تمكين الشباب والاستثمار في الموارد البشرية من بين أهم أولويات الرئيس السيسي، وهو ما يتضح جليّاً في "استراتيجية بناء الإنسان المصري" التي أعلنها، موضّحاً دور وزارة الشباب والرياضة وبرامجها المهتمة ببناء قدرات الشباب.

ووفقاً لرئيس الوفد المصري، فقد تم اختيار أعضاء الوفد المكوّن من 25 شاب وفتاة، من قطاعات وخلفيات مختلفة بحيث يمثّل شريحة تعبّر عن مجتمع الشباب المصري قدر الإمكان. حيث يعمل أعضاء الوفد في مجالات متنوعة مثل العمل التطوعي، والصناعات الإبداعية، ريادة الأعمال، الدبلوماسية الشبابية، وتلك هي المحاور الأربعة لورش عمل المنتدى.

RT

واستمرت الجلسات وورش العمل ليومين في قازان (20-21 مايو 2021)، حيث استعرض الشباب المصري والروسي تجاربهم وخبرات البلدين في مجال العمل التطوعي، من خلال ورشة عمل المنتدى المخصصة لهذا المحور، التي طرحت قضايا الحركة التطوعية العالمية، وكيفية تعزيز العمل التطوعي، وتناولت ما حققته مصر وروسيا في مجال التطوع، وأكثر المبادرات الشبابية التطوعية نجاحاً في مصر وروسيا، ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية البارزة في مجال العمل التطوعي بالبلدين.

في محور الصناعات الإبداعية، طرح المشاركون في ورشة العمل فكرة عامة عن 13 مجال لهذه الصناعات، حيث استعرضوا مجالات السينما، الكتب والنشر، الصناعات اليدوية، الشركات الناشئة في مجال الصناعات الإبداعية، علاوة على التطرق إلى عام الاقتصاد الإبداعي، ومناقشة أطر رسم السياسة العامة للمدن الإبداعية.

RT

في محور ريادة الأعمال تبادل الشباب المصري والروسي خبراتهم في مجال ريادة الأعمال، تناولت ورشة العمل عدداً من الشركات الناشئة، وأبرز الشركات الناجحة في البلدين، بالإضافة إلى الحديث عن مسرّعات وحاضنات الأعمال في مصر وروسيا.

في محور الدبلوماسية الشبابية، تناول الشباب دور الدبلوماسية الشبابية في تنمية وتطوير العلاقات بين الدول، وطرحوا مفهوم الدبلوماسية الشبابية من منظور الشباب في البلدين، وأوضح المشاركون ضرورة تعزيز الروابط الشبابية، على المستويات الرسمية وغير الرسمية إيماناً بدور الشباب في جعل العالم مكاناً أفضل من خلال العمل الجماعي مع نظرائهم الشباب من الدول الأخرى. في هذه الورشة تطرق الوفد المصري إلى ما حققته مصر في مجال الدبلوماسية الشبابية، ودور المؤسسات المصرية، خاصة وزارة الشباب والرياضة، في تعزيز مفهوم الدبلوماسية الشبابية وتحفيز الشباب المصري على المشاركة، فيما تحدث الشباب الروسي عن أكاديمية الدبلوماسية الشبابية في روسيا، ودورها في تنمية التعاون الدولي من خلال الشباب، وبرامجها وأنشطتها المختلفة، وما تقدمه من خدمات مختلفة للشباب الروسي في داخل وخارج روسيا.

RT

في ختام المنتدى خرج المشاركون بخارطة طريق ستعمل على تنفيذ توصيات المنتدى من خلال تبني فعاليات وبرامج مختلفة في المحاور الأربع التي تم طرحها، وهو ما يحقق أحد أهم الأهداف لعام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا.

وحول فعاليات المنتدى، صرحت رئيسة قسم العلاقات الخارجية للوكالة الفدرالية لشؤون الشباب، فاليريا تشيرنوغورودوفا، بأن الوفد المصري هو الوفد الأجنبي الأول الذي يزور روسيا بعد إزالة القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في إطار التبادل الشبابي، وقد تمكن الوفدان الروسي والمصري من إيجاد لغة تفاهم مشتركة على الفور، وكانت ورش العمل في المحاور الأربعة مثمرة للغاية، وخرج المشاركون بتوصيات وخارطة طريق للعمل في المستقبل، ونحن ننتظر دعوة الجانب المصري لعقد منتدى مشابه في مصر، للبناء على ما تم التوصل إليه هنا في قازان.

RT

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وتعليقاً على ورش العمل، قالت مدربة مهارات القيادة والمهارات الشخصية، وعضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم والمؤتمرات الوطنية للشباب، هبة عاصم، إنها لم تتوقع كم الرؤى والأرضيات المشتركة مع الشباب الروسي، حيث أدهشها الزخم والتفاعل الذي تم خلال ورش العمل في المحاور الأربعة للمنتدى، ما أثمر عن توصيات كثيرة، وأفكار متعددة لمشروعات مختلفة بين الجانبين، يمكن البناء عليها، بحيث يعقد المنتدى بصفة دورية مستمرة، وتابعت عاصم: "ندعو شركائنا الروس لزيارتنا في مصر، حتى نتابع تنفيذ التوصيات، حتى لا تكون هذه التوصيات مجرد مستندات يتم تحريرها، دون تنفيذ على أرض الواقع".

كذلك أضافت هبة عاصم، أن الظروف والإمكانيات المتاحة للشباب، من حيث مساحة التأهيل والتمكين التي تسعى قيادة البلدين لمنحها للشباب، متشابهة، وهو ما يوفّر تربة خصبة للتعاون والمشاركة واستغلال الظروف المواتية، والإرادة السياسية المنحازة للشباب.

وقالت مدربة مهارات القيادة والمهارات الشخصية: "سوف نبدأ فور عودتنا إلى مصر في تنفيذ توصيات المنتدى، والتي تحظى برعاية وزارة الشباب والرياضة في مصر، وكذلك الوكالة الفدرالية الروسية لشؤون الشباب، للشروع مباشرة في الخطوات الأولى لخارطة الطريق التي اتفقنا عليها مع شركائنا الروس".

المصدر: RT