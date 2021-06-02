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أليسا عن أوضاع المعيشة بلبنان: صرنا في أسوأ من جهنم

الثقافة والفن

أليسا عن أوضاع المعيشة بلبنان: صرنا في أسوأ من جهنم
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الفنانة اللبنانية إليسا
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انتقدت الفنانة اللبنانية أليسا الوضع في بلدها بسبب سوء الأحوال المعيشية، معتبرة أن اللبنانيين أصبحوا في واقع "أسوأ من جهنم".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتبت أليسا: "قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة".

وأضافت: "هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟".

المصدر: RT

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