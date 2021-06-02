أليسا عن أوضاع المعيشة بلبنان: صرنا في أسوأ من جهنم

انتقدت الفنانة اللبنانية أليسا الوضع في بلدها بسبب سوء الأحوال المعيشية، معتبرة أن اللبنانيين أصبحوا في واقع "أسوأ من جهنم".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتبت أليسا: "قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة".

وأضافت: "هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟".

قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة. هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟ — Elissa (@elissakh) June 2, 2021

المصدر: RT