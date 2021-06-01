مصر.. أعمال ترميم الرفرف الخشبي المجدد لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن تنتهي غدا

تجري على قدم وساق أعمال ترميم الرفرف الخشبي المجدد لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن والذي تم تجديده كاملا ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالقرن الماضي.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق لإعادة الجزء الذي سقط يوم الجمعة الماضي من الرفرف إلى ما كان عليه وسوف تنتهي جميع الأعمال غدا.

RT

وأكد أن القبة والجامع في حالة جيدة من الحفظ وأن الجزء الذي سقط ليس هو الأثري الأصلي أو جزء منه فهو مجدد، حيث قامت لجنة حفظ الآثار العربية باستبدال الرفرف الأثري المتهالك بآخر حديث وهو الموجود حاليا بالمسجد والذي سقط بفعل عوامل التقادم والتعرية.

يذكر أن جامع ومدرسة السلطان حسن أنشأها السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع في بنائها عام 757هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منها عام 762هـ. وظل العمل بها حتى بعد وفاة السلطان حسن عام 764هـ.

وبني الجامع على طراز المساجد الإسلامية تتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية.

المصدر: RT