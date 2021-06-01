إقامة معرض لرسومات ليوناردو دافينشي في منطقة الأورال الروسية

تحتضن مدينة يكاترينبورغ في منطقة الأورال الروسية معرض رسومات ليوناردو دافينشي الذي يقام في إطار البرنامج الثقافي الإيطالي.

وذلك على هامش معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي المخطط لإقامته في يوليو المقبل.

إقرأ المزيد

صرح بذلك السفير الإيطالي في روسيا، بواسكالي تيراتشانو، في مؤتمر صحفي عقد في وكالة "تاس" الروسية بمناسبة تسليم متحف "باخروشين" في موسكو رسومات الفنان الروسي للقرن الـ20، نيقولاي بينوا، الذي أبدعها عند وضعه لأوبرا "بوغيما" في إيطاليا.

وأضاف السفير أن يكاترينبورغ ستشهد برنامجا ثقافيا إيطاليا واسعا بمناسبة إقامة معرض " إينوبروم" الصناعي وهناك معرض رسومات دافينشي ومعرض ديكور السيارات وغيرهما من الفعاليات الثقافية الإيطالية التي لا تقام في موسكو فحسب بل وفي مدن روسية أخرى، بما فيها يكاترينبورغ.

وقال السفير الإيطالي إن كل تلك الفعاليات تقام في إطار مهرجان عام المتاحف الإيطالية في روسيا والمتاحف الروسية في إيطاليا. وأبرز ضمنها معرض فن المدرسة المستقبلية الإيطالية الذي يقام في بطرسبورغ.

واستطرد قائلا:" إن العلاقات الثقافية بين روسيا وإيطاليا لها تاريخ طويل بدأ في القرن الـ15 وحتى قبل ذلك. وإنها تشكل أساسا جيدا لتطوير التعاون بين البلدين".

المصدر: تاس