عازفو بيانو روس يفوزون بجوائز بمسابقة الملكة إليزابيث في بروكسل

شغل عازف البيانو الروسي، سيرغي ريدكين، المرتبة الثانية في مسابقة الملكة إليزابيث الموسيقية الدولية التي تقام كل عام في بروكسل.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم لجنة تنظيم المسابقة الموسيقية.

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وحسب الناطق فإن عازف البيانو الروسي، سيرغي ريدكين، قد نال جائزة عينية قدرها 20 ألف يورو. أما الجائزة الأولى ففاز بها عازف البيانو الفرنسي، جوناتان فورنيل.

وعلاوة على ذلك فإن عازفي البيانو الروسييْن، دميتري سين وفيتالي ستاريكوف نالا جائزتين خاصتين تمنحهما بلدية بروكسل.

يذكر أن مسابقة الملكة إليزابيث الموسيقية شارك فيها 74 عازفا للبيانو يمثلون 19 بلدا وبينهم 12 موسيقيا روسيا. وتأهل للدور النهائي في المسابقة 6 موسيقيين وبينهم 3 روس.

جدير بالذكر أن مسابقة الملكة إليزابيث الموسيقية الدولية تعد من أكبر المسابقات الموسيقية في العالم وأكثرها سمعة. وأقيمت أول مسابقة عام 1937 بمبادرة الملكة إليزابيث البلجيكية التي اشتهرت كعازفة كمان.

وتقام المسابقة كل عام بأحد التخصصات الموسيقية: البيانو، الكمان، الغناء.

وكان عازف الكمان السوفيتي، دافيد أويسترخ، قد فاز بالجائزة الأولى في مسابقة عام 1937. وبعد استئناف المسابقة عام 1951 فاز بجائزتها الأولى عازف الكمان السوفيتي، ليونيد كوغان.

المصدر: تاس