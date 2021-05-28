طوكيو تعرض فيلما روسيا يابانيا بمشاركة بطلة العالم الروسية في التزحلق الفني على الجليد

يبدأ في دور السينما اليابانية عرض الفيلم الروسي الياباني المشترك "قصة هاتي وبالما" للمخرج الروسي الشاب، ألكسندر دوموغاروف الابن.

جاء ذلك على الموقع الرسمي للنسخة اليابانية للفيلم الذي كان قد عرض في روسيا. سيعرض الفيلم الروسي الياباني المشترك في 85 دارا يابانية للسينما.

إقرأ المزيد

يذكر أن "قصة هاتي وبالما" هي نسخة يابانية من فيلم "بالما" الروسي الذي يروي قصة كلب مفقود يسمى (بالما) تركه طيار في المطار ولم يعد إليه. ثم رعاه ولد روسي وصار يدافع عنه من حراس المطار في الوقت الذي انتظر الكلب صاحبه.

وقام سيناريو الفيلم على أحداث حقيقية دارت أعوام 1974 – 1976 في مطار "فنوكوفو" السوفيتي حيث كان الكلب (بالما) يستقبل كل طائرة من طراز "إيل – 18" تهبط في المطار على مدى 3 أعوام.

فيما تدور أحداث النسخة اليابانية للفيلم الروسي عام 2020 في روسيا واليابان. وشاركت الرياضية الروسية المشهورة وبطلة العالم في التزحلق الفني على الجليد، ألينا زاغيتوفا مع كلبها الصغير في أحد مشاهد الفيلم الروسي الياباني.

جدير بالذكر أن والد المخرج فيكتور دوموغاروف شارك في تصوير الفيلم كممثل.

المصدر: تاس