شركة إنترنت أمريكية تبدأ في تصويرمسلسل معاصر مستوحى من رواية "آنا كارينينا"

أعلنت شركة Netflix الأمريكية للإنترنت عن إطلاق أول مشروع سينمائي لها في روسيا.

وهو تصوير مسلسل " آنا كا" التلفزيوني المستوحى من رواية ليف تولستوي "آنا كارينينا" والذي سيعرض بعد تحقيقه على منصة الإنترنت الأممية التابعة للشركة في بلدان العالم الكثيرة.

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جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي لشركة Netflix. وقال البيان إن تصوير حلقات المسلسل قد بدأ في متنزه متحف "ياسنايا بوليانا" في مقاطعة تولا الروسية.

وقال مدير المسلسلات في الشركة، مايكل أزولينو، إن المشروع السينمائي يتحقق بالتعاون مع شركة 1-2-3 Production الروسية المنتجة للأفلام. وقد تولى الروسيان ،فاليري فيودوروفيتش ويفغيني نيكيشيف إخراج المسلسل. أما سيناريو الفيلم فأعده، رومان كانتور وماريا نيكولينا.

وقامت نجمة السينما الروسية، سفيتلانا خودتشينكوفا، بأداء دور آنا كارينينا في المسلسل.

وقال كاتب سيناريو المسلسل، رومان كانتور إن أحداث المسلسل تدور ليس في القرن الـ19، كما هو الأمر في رواية تولستوي، بل في القرن الـ21 حيث تدور قصة الحب بين أنا كارينينا الزوجة المستقبلية لمحافظ بطرسبورغ وفرونسكي، نجل امبراطور الألومينيوم الروسي.

المصدر: تاس