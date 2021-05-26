زوج دينا غانم: دلال عبدالعزيز تعاني من أمراض ما بعد كورونا

كشف الإعلامي المصري، رامي رضوان، آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز والتي لم تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بسبب ظروفها الصحية الصعبة.

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وقال رضوان، وهو زوج الفنانة دنيا سمير غانم، خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن آخر مسحتين تم إجراؤهما لها كانت نتيجتهما سلبية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رضوان أن ذلك لا يعني التعافي الكامل من الإصابة، مشيرا إلى أنها متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة وأنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار الإعلامي إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز في مرحلة صعبة وشديدة "المسحة سلبية لأننا في أعراض ما بعد الإصابة بكورونا وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من الإصابة بكورونا ومالهاش علاج معين بيشفي ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد الجسم إنه يشفي".

وطالب رامي رضوان من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز "حالتها سلبي كورونا لكن الحالة صعبة وأرجوكم بقدر ما أسعدوكم ادعوا لها بالشفاء العاجل".

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد أصيبت بفيروس كورونا والذي انتقلت على إثره للمستشفى قبل أن ينتقل زوجها الفنان سمير غانم للمستشفى هو الآخر ويتوفى نتيجة لمعاناته مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

المصدر: الوطن