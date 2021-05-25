رواية "دفاتر الوراق" الأردنية تفوز بجائزة البوكر العربية لعام 2021

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء 25 مايو، اسم الرواية الفائزة بـ"البوكر العربية" في دورتها 14 لعام 2021.

واختيرت رواية "دفاتر الوراق" للأردني جلال برجس، للفوز بجائزة البوكر العربي لهذا العام، وفقا لرئيس لجنة التحكيم، الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع عبر المؤتمر الصحفي الذي بث مباشرة عبر قناة الجائزة العالمية للرواية العربية على "يوتيوب".

مبروك للكاتب جلال برجس على فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2021 عن روايته "دفاتر الورّاق"، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. يمكنكم مشاهدة الإعلان عن الرواية الفائزة هنا: https://t.co/wQqvj1kiQz#الرواية_العربية_2021pic.twitter.com/WA5iuuV1rC — International Prize for Arabic Fiction (@Arabic_Fiction) May 25, 2021

وتروي "دفاتر الوراق" قصة قارئ نهم مصاب بالفصام وينفذ سلسلة من الجرائم متخفيا وراء أقنعة شخصيات روائية.

وتضمنت القائمة القصيرة لدورة الجائزة الرابعة عشرة هذا العام روايات "الاشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب السالمي و"الملف 42" للمغربي عبد المجيد سباطة و"عين حمورابي" للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله و"نازلة دار الأكابر" للتونسية أميرة غنيم و"وشم الطائر" للعراقية دنيا ميخائيل.

ويتنافس الكتّاب المرشحون للفوز بالجائزة الكبرى والبالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، فيما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

وتلقت "جائزة البوكر" فى دورتها الرابعة عشرة 121 عملا روائيا من 13 دولة قبل أن تعلن لجنة تحكيم القائمة الطويلة بداية هذا الشهر وضمت 16 عملا، وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع وعضوية كل من المترجمة اللبنانية صفاء جبران والمترجم المغربي محمد آيت حنا والكاتب اليمني علي المقري والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان.

ويشار إلى أن الجائزة العالمية للرواية العربية تعد من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، حيث تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر.

وتأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها "مؤسسة جائزة البوكر" فى لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وتُمنح الجائزة في مجال الرواية حصرا، ويقع ترشيح قائمة طويلة يستخلص منها قائمة نهائية قصيرة من ست روايات لتتنافس على الجائزة.

المصدر: الموقع الرسمي للجائزة العالمية للرواية العربية