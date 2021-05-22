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إعلامي مصري يعلن شفاء الفنانة دلال عبد العزيز من كورونا ويؤكد عدم إبلاغها بوفاة زوجها سمير غانم

الثقافة والفن

إعلامي مصري يعلن شفاء الفنانة دلال عبد العزيز من كورونا ويؤكد عدم إبلاغها بوفاة زوجها سمير غانم
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الفنانة المصرية دلال عبد العزيز وزجها الراحل الفنان سمير غانم
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أعلن الإعلامي المصري رامي رضوان سليبية فحص كورونا للفنانة دلال عبد العزيز التي ما زالت ترقد في العناية المركزة، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم حتى الآن.

وكتب رامي رضوان، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة، ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي، سمير غانم".

وأضاف: "نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك، لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

المصدر: RT

 

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