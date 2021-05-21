إقامة معرض لأسلحة عصرالإمبراطور بطرس الأكبر في مدينة تولا الروسية

افتتح في مدينة تولا الروسية معرض بعنوان" بأمر من بطرس الأكبر" بمناسبة حلول الذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور بطرس الأول والتي ستحتفل روسيا بها عام 2022.

وقالت نائبة وزيرالثقافة الروسية، آلا مانيلوفا، في مراسم افتتاح المعرض إن مدينة تولا تعد حقا موطنا للأسلحة الروسية ومدينة لبطرس الأكبر. وليس من قبيل الصدفة يقام هذا المعرض في مبنى متحف الأسلحة بتولا.

A. Liberman

وتشغل شخصية بطرس الأكبر مكانة رئيسية بين معروضات المعرض. وهناك لوحة فنية للإمبراطور مرتديا أزياء فوج "بريبراجينسكي" للحرس القيصري الروسي. وتعود اللوحة إلى الفنان التشكيلي من أهالي مدينة تولا، فاسيلي غلبرت، والذي أبدعها مطلع القرن الـ20.

وأعادت المسؤولة في وزارة الثقافة إلى الأذهان أن أول مصنع للأسلحة في روسيا تم تأسيسه بمرسوم أصدره الإمبراطور بطرس الأكبر.

Sputnik Aleksy Kudenko

وسيطلع كل من يرتاد المعرض على ما يزيد عن 80 نموذجا من الأسلحة الروسية بدءا من عصر بطرس الأول وانتهاء بوقتنا الراهن.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في أكتوبر عام 2018 مرسوم الاحتفال بالذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور بطرس الأكبر. وستقام الاحتفالات في بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد وتولا وغيرها من المدن الروسية.

المصدر: تاس