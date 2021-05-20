محمد رمضان يستذكر شهادة سمير غانم فيه كممثل كوميدي

نعى الفنان المصري محمد رمضان، الفنان الراحل سمير غانم بطريقته الخاصة بنشر مقطع فيديو عبر حسابه للراحل يتحدث فيه عما وصفه بمواهب "رمضان الفنية".

وعلق رمضان على الفيديو بالقول: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح واسطورة الكوميديا".

وتابع: "أستاذ سمير غانم امتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام اتشرف به طول عمري.. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك واسرتك".

الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح واسطورة الكوميديا #أستاذ#سمير_غانم امتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام اتشرف به طول عمري .. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك واسرتك . pic.twitter.com/4NP1oFyS3F — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) May 20, 2021

وغيب الموت الفنان الكبير سمير غانم اليوم الخميس عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وسيشيع جثمان الفنان الراحل غدا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد صلاة الجمعة، حسبما أكد الفنان هشام جمال.

المصدر: RT