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محمد رمضان يستذكر شهادة سمير غانم فيه كممثل كوميدي

الثقافة والفن

محمد رمضان يستذكر شهادة سمير غانم فيه كممثل كوميدي
facebook - Mohamed Ramadan
الفنان المصري محمد رمضان
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نعى الفنان المصري محمد رمضان، الفنان الراحل سمير غانم بطريقته الخاصة بنشر مقطع فيديو عبر حسابه للراحل يتحدث فيه عما وصفه بمواهب "رمضان الفنية".

وعلق رمضان على الفيديو بالقول: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح واسطورة الكوميديا".

وتابع: "أستاذ سمير غانم امتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخي وسام اتشرف به طول عمري.. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك واسرتك".

وغيب الموت الفنان الكبير سمير غانم اليوم الخميس عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وسيشيع جثمان الفنان الراحل غدا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد صلاة الجمعة، حسبما أكد الفنان هشام جمال.

المصدر: RT

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