"هتوحشني أويي".. عادل إمام ينعى سمير غانم بكلمات مؤثرة

نعى الفنان القدير عادل أمام الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

ونشر عادل إمام صورة تجمعه بالراحل سمير غانم عبر "فيسبوك": "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني أوييييي".

وتوفي الفنان سمير غانم مساء الخميس، بعد صراع مع المرض بعدما وضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب أيضا زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

المصدر: RT