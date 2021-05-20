متاعب قضائية قد تواجه كيم كارداشيان

ذكرت صحيفة "The Sun" أن عاملين سابقين لدى كيم كاردشيان ومغني الراب كاني ويست، الزوجين المقبلين على الطلاق رسميا، يبحثون رفع دعوى قضائية متعلقة بسوء ظروف العمل.

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وأفيد بأن العاملين السابقين يريدون الحصول على تعويض على سنوات من المعناة مما يوسف بالسلوك غير المقبول من مرؤسيهم.

وانتشرت الادعاءات بهذا الشأن بعد أربعة أشهر من إرسال دعوى مماثلة إلى كاني من أشخاص من فرقته الموسيقية "جوقة الأحد"، زعموا فيها أيضا أن مغني الراب "أساء معاملتهم".

ونقلت صحيفة البريطانية عن هؤلاء العاملين السابقين وصفهم سلوك كاردشيان وويست بأنه كان غير منطقي في الكثير من الأحيان، علاوة على خدمتهم ساعات أطول مما ينص عليه القانون.

وحسب بعض التقارير قد يكون بعض العاملين لدى النجمين من المراهقين الذين أجبروا على العمل فترة أطول من الحد الأقصى القانوني، وفي هذه الحالة، قد يكون هناك انتهاك لعمالة الأطفال، وقد تتعرض سمعة الزوجين لضرر فادح إذا تم تأكيد الادعاءات.

يشار إلى أن كاردشيان وويست، كانا أعلنا عن انفصالهما في فبراير الماضي، بعد زواج استمر 7 سنوات، أنجبا خلالها 4 أطفال، فيما تتواصل إجراءات الطلاق.

المصدر: The Sun