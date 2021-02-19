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كيم كارداشيان تطلب الطلاق من كانييه ويست

مجتمع

كيم كارداشيان تطلب الطلاق من كانييه ويست
Reuters /FW1F/Leslie Adler
كيم كارداشيان وكانييه ويست
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قدمت النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان طلب الطلاق من زوجها مغني الراب كانييه ويست بعد نحو 7 سنوات من الزواج، وفق ما نقله موقع أخبار المشاهير "تي أم زي" و"فارايتي" يوم الجمعة.

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ونقل موقع "تي أم زي" عن مصادر قولها إن الانفصال كان وديا وإن كارداشيان طلبت حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، فيما نقل موقع "فارايتي" عن مصدر بالمحكمة أن أوراق الطلاق قدمت يوم الجمعة.

وكان موقع Page Six قال في يناير المنصرم إن كارداشيان وزوجها قررا الطلاق بعد 7 سنوات من الزواج.

وأكدت كل المصادر، للموقع، أن الطلاق بين الزوجين، حتمي ولا مفر منه. وأشارت هذه المصادر، إلى أن كارداشيان، لم تعد ترتدي خاتم الزواج، وقضى مغني الراب جميع الإجازات لوحده في منزله في وايومنغ.

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"

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