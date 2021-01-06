كيم كارداشيان نحو الطلاق الثالث

قال موقع Page Six، نقلا عن مصادر مطلعة، إن النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان، وزوجها الموسيقي كاني ويست، قررا الطلاق بعد ست سنوات من الزواج.

وذكر أحد المصادر، للموقع أن "كيم عينت المحامية لورا وايسر (المختصة بطلاق النجوم) لتمثلها في المحكمة. ويتفاوض ويست مع كارداشيان حاليا، للتوصل إلى تسوية".

Inside Kim Kardashian and Kanye West's split: How Kim signaled it was over https://t.co/4SFTFa5XbFpic.twitter.com/Sg2qNrEqY0 — Page Six (@PageSix) January 6, 2021

وأكدت كل المصادر، للموقع، أن الطلاق بين الزوجين، حتمي ولا مفر منه. وأشارت هذه المصادر، إلى أن كارداشيان، لم تعد ترتدي خاتم الزواج، وقضى مغني الراب جميع الإجازات لوحده في منزله في وايومنغ.

يشار إلى أن الخلاف في طلاق الزوجين، سيتركز حول منزلهما في كالاباساس، حيث أنفقا عليه حوالي 60 مليون دولار بشكل إجمالي. وتريد كارداشيان أن يبقى المنزل لها ولأطفالها.

تزوج كيم كارداشيان وكاني ويست، في عام 2014. ويقوم الزوجان بتربية أربعة أطفال. بالنسبة لكارداشيان، سيصبح هذا الطلاق الثالث.

المصدر: نوفوستي