 
مباشر

كيم كارداشيان نحو الطلاق الثالث

مجتمع

كيم كارداشيان نحو الطلاق الثالث
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pi5g

قال موقع Page Six، نقلا عن مصادر مطلعة، إن النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان، وزوجها الموسيقي كاني ويست، قررا الطلاق بعد ست سنوات من الزواج.

وذكر أحد المصادر، للموقع أن "كيم عينت المحامية لورا وايسر (المختصة بطلاق النجوم) لتمثلها في المحكمة. ويتفاوض ويست مع كارداشيان حاليا، للتوصل إلى تسوية".

وأكدت كل المصادر، للموقع، أن الطلاق بين الزوجين، حتمي ولا مفر منه. وأشارت هذه المصادر، إلى أن كارداشيان، لم تعد ترتدي خاتم الزواج، وقضى مغني الراب جميع الإجازات لوحده في منزله في وايومنغ.

يشار إلى أن الخلاف في طلاق الزوجين، سيتركز حول منزلهما في كالاباساس، حيث أنفقا عليه حوالي 60 مليون دولار بشكل إجمالي. وتريد كارداشيان أن يبقى المنزل لها ولأطفالها.

تزوج كيم كارداشيان وكاني ويست، في عام 2014. ويقوم الزوجان بتربية أربعة أطفال. بالنسبة لكارداشيان، سيصبح هذا الطلاق الثالث.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا