إطلاق أغنية مشتركة بين مغنية كورية جنوبية ومغن سعودي

دفعت المغنية الكورية الجنوبية أليكسا بأغنية جديدة بالتعاون مع المغني السعودي بدر الشعيبي في إطار مشروع تدعمه منصة البث الموسيقي سبوتيفاي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن هذه المنصة الموسيقية قولها مؤخرا إن المغنية أليكسا تعاونت مع بدر الشعيبي في البرنامج "RADAR project: KOREA x MENA Collaboration"، ومن المقرر إطلاق أغنيتهما الجديدة بعنوان "Is It On" التي تعاونت في إنجازها مع بدر الشعيبي يوم 21 مايو.

وتوصف هذه الأغنية الجديدة المشاركة بين المغنية الكورية الجنوبية والمغني السعودي بأنها تمتاز بطابعها السريع على إيقاع الريغي.

ar.yna.co.kr

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها فنان كوري جنوبي في برنامج "رادار" التابع لمنصة البث الموسيقي سبوتيفاي.

وتعرف سبوتيفاي بأنها تقدم "مختلف أشكال التعاون الثقافي إلى الفنانين الرائعين الذين أظهروا قدراتهم من خلال برناماج رادار لتوسيع نطاق أنشطتهم على مستوى العالم".

وجرى اختبار المغنية أليكسا في برنامج "رادار كوريا" في أغسطس من العام الماضي، كما تم اختيار بدر الشعيبي في برنامج "رادار مينا".

المصدر: يونهاب