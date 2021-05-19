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مغنية روسية تتأهل للدور النهائي في مسابقة "يوروفيجن"

الثقافة والفن

مغنية روسية تتأهل للدور النهائي في مسابقة
Woman.ru
المغنية الروسية مانيجا
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أسفر الدور نصف النهائي لمسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية والذي أقيم يوم 18 مايو في روتردام الهولندية عن تأهل المغنية الروسية، مانيجا للدور النهائي الذي سيقام في 22 مايو.

وتأهل معها للدور النهائي الفنانون والفنانات الذين يمثلون أوكرانيا ومالطا والنرويج وأذربيجان ولتوانيا وإسرائيل وبلجيكا والسويد وقبرص.

مغنية روسية تتأهل للدور النهائي في مسابقة
Woman.ru
المغنية مانيجا

وبدأ برنامج المسابقة بأداء الفائز في "يوروفيجن – 19" دونكان لورنس، وكانت مانيجا ثالثة في قائمة من يقدمون أغنياتهم بعد فنانيْن يمثلان لتوانيا وسلوفينيا.

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وارتدت مانيجا أزياء متكونة من قطع قماش تعكس كافة أقاليم روسيا وقدمت أغنية بعنوان "المرأة الروسية" التي سلطت الضوء على المصير الصعب للمرأة الروسية.

وأثارت الأغنية أصداء إيجابية لدى غالبية مشاهدي التلفزيون لـ"يوروفيجن". ومن الذين صوتوا تأييدا لـ مانيجا عدد كبير من مشاهدي التلفزيون الأوكراني.

وأيدت مانيجا في مسرح روتردام فرقة موسيقية تضم 100 امرأة وبينهن نجمة المسرح والسينما الروسية، تشولبان خماتوفا.

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن -2020" لم تقم لتفشي وباء فيروس كورونا في العالم وهولندا وتم تأجيلها لعام 2021.

المصدر: تاس

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