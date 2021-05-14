لطفي بوشناق: القضية الفلسطينية هي كلمة حق وقلتها.. ولو كلفتني ما كلفتني

استقبل برنامج "ناس أونلاين" الفنان التونسي، لطفي بوشناق، للحديث حول آخر عمل فني له عن القضية الفلسطينية، وموقفه من المستجدات الحالية الجارية في فلسطين.

الفنان التونسي قال إن العالم بأسره لن يعرف الأمن والاستقرار إلا بعد الوصول إلى حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه ضد الظلم والاستبداد والقهر والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وتزوير التاريخ.

وتابع بوشناق، خلال حديثه مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أنه عندما يقول كلمة الحق بما يخص الفلسطينيين لا يهمه ما يكلفه لقول ذلك، وهو بذلك ينام وضميره مرتاح، وما سيبقى في نهاية المطاف هو موقف الإنسان وكلمته الصادقة.

الفنان التونسي أضاف أن العالم العربي يعج بالشرفاء في كل الميادين، والأمل موجود بتغيير الأوضاع المتأزمة في العالم العربي.

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