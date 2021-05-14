بيع لوحة للفنان كلود مونيه بأكثر من 48 مليون دولار في مزاد أمريكي

أعلنت دار "كريستيز" للمزادات بنيويورك عن بيع لوحة "جسر واترلو. تأثير الضباب" للفنان الانطباعي الفرنسي الشهير كلود مونيه مقابل 48.8 مليون دولار.

وكانت تكلفة القطعة الفنية 42 مليون دولار، ولكن بإضافة جميع الرسوم المصاحبة للبيع، سيتعين على المالك المستقبلي للوحة دفع أكثر من 48 مليون دولار.

وتجسد اللوحة سلسلة من المناظر الطبيعية الشهيرة للعاصمة البريطانية لندن، والتي رسمها الفنان في أواخر فترة الانطباعية بين عامي 1899 و1903.

وارتبطت هذه اللوحة برحلات مونيه إلى لندن في القرنين التاسع عشر والعشرين، وقد رسمها خصيصا خلال موسم الضباب.

المصدر: وكالات