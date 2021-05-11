دولي شاهين: "خالد يوسف شخصية مهمة جدا في حياتي"

عبرت الفنانة اللبنانية، دولي شاهين، عن عدم اكتراثها للانتقادات التي تتعرض لها بسبب مظهرها

أو الصور الجريئة التي تنشرها في حسابها على "إنستغرام" قائلة: "أنا بعمل اللي بشوفه صح ومبستناش الآخرين هيقولوا عليا إيه".

دولي أضافت أيضا، خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل ضمن برنامج "ناس أونلاين"، أن الفنان إذا قدم تنازلات في بداية مشواره سيكون طريقه أسهل، أما إذا لم يقدم أي تنازلات سيكون الطريق أصعب وأطول.

وبسؤالها عن علاقتها بالمخرج المصري خالد يوسف علقت بأنه شخصية مهمة جدا في حياتها ووصفته قائلة: "هو المخرج اللي عرف يطلع من عندي حاجات مكنتش أعرف إنها موجودة عندي، شاركت معه في أحلى فيلم في حياتي؛ فيلم ويجا".