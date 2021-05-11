خبر"ناس أونلاين" .. مشروع توثيقي للصحفي الفلسطيني محمد أسعد في أعماق بحر غزة

حل المصور الفلسطيني محمد أسعد ضيفا على برنامج "ناس أونلاين" ليحدثنا عن مشروعه الفني والتوثيقي للحياة البحرية في قطاع غزة.

المصور الفلسطيني يهدف من خلال عمله إلى كسر الصورة النمطية المرسومة للصحفي الفلسطيني الذي عاد ما تكون مهمته تصوير الكوارث والمعاناة للشعب الفلسطيني، وتحويلها إلى محيط إبداعي وفني من خلال مشروعه بتصوير الحياة البحرية الغنية في أعماق بحر غزة، حتى أن الكثيرين لا يصدقون أن هذا موجود في غزة، حسب قوله.

وعن الصعوبات التي تواجهه خلال عمله، قال أسعد إن إمكاناته البسيطة المستخدمة في هذا العمل لا تسمح له بالتصوير لوقت طويل فهو يحاول في كل لقطة أن يأخذها لمدة دقيقة واحدة، لأنه لا يملك أدوات الغوص الاحترافية أو عبوات الأكسجين، كما أن التلوث أحد المصاعب التي تقف أمام عمله، حسب قوله، حيث أن مياه الصرف الصحي تجري باتجاه البحر.

وعن تطوير هذه المهنة، أضاف المصور الفلسطيني أن دورات الغوص متوقفة لزيادة الكادر الذي يعمل في هذا المجال، حيث أنه لا تتوفر كذلك معدات الغطس للنزول إلى الماء.