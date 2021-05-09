هل يرغب "العكيد أبوشهاب" بالغناء مع حمو بيكا ؟

قال الفنان السوري سامر المصري (العكيد أبوشهاب) أن أغاني المهرجانات "حلوة ولزيزة لكنها لا تناسبه لأنه لا يغني أي شيء".

أبوشهاب أجاب على سؤال طرحه عليه المذيع أحمد الجمل، خلال لقائه في برنامج ناس أونلاين، حول إمكانية مشاركة سامر المصري بعمل غنائي في مصر مثل المهرجانات؟ فأجاب: "أغني أنا وحمو بيكا؟.. حبيب قلبي، حلوة أغاني المهرجانات ولزيزة وإلها وقتها لكن هذا مو ستايلي.. أنا ما عندي مرض الغناء إني بدي غني أي شي"

الفنان السوري أكد أن الأغاني التي قدمها في حياته "لازم يكون في هدف من كل أغنية وتارغيت لكل أغنية"

وأضاف قائلا: "فالأغاني اللي بقدمها هي مشاريع فنية تشبه المسلسلات لأني أنا اللي بكتبها وبغنيها وبلحنها"