الفنان المصري محمد هنيدي مغردا: أنقذوا حي الشيخ جراح

أعرب الفنان المصري محمد هنيدي عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، داعيا إلى الوقوف معهم وإيصال صوتهم إلى العالم كله.

وكتب هنيدي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلما وقهرا".

وأضاف: "بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل".

وتابع: "لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله".

وأرفق منشوره بوسم "أنقذوا حي الشيخ جراح" الذي انتشر في العالم العربي دعما لأهالي الحي.

وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا .. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم .. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل .. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراحpic.twitter.com/WsBg6fB0dl — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2021

المصدر: RT