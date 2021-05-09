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الفنان المصري محمد هنيدي مغردا: أنقذوا حي الشيخ جراح

الثقافة والفن

الفنان المصري محمد هنيدي مغردا: أنقذوا حي الشيخ جراح
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الفنان المصري محمد هنيدي
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أعرب الفنان المصري محمد هنيدي عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، داعيا إلى الوقوف معهم وإيصال صوتهم إلى العالم كله.

وكتب هنيدي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلما وقهرا".

وأضاف: "بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل".

وتابع: "لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله".

وأرفق منشوره بوسم "أنقذوا حي الشيخ جراح" الذي انتشر في العالم العربي دعما لأهالي الحي.

المصدر: RT

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