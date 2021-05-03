وفاة المطرب المصري ماهر العطار بعد صراع مع المرض

توفي المطرب المصري الكبير ماهر العطار عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك بعد أيام من نقله إلى المستشفى إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس.

وأعلن فهد العطار نجل شقيق المطرب خبر الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء".

وداعا ياغالي انتقل الي رحمة الله تعالي عمي وابي الثاني المطرب ماهر العطار السلام امانة لابويا يا عمي انا لله وانا الية راجعون لا حول ولا قوة الا بالله وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء Posted by Fahd M ElAttar on Monday, May 3, 2021

وماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".

المصدر: "المصراوي"