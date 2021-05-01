الممثلة البريطانية إيسمة بيانكو تتهم مارلين مانسون باغتصابها

اتهمت الممثلة البريطانية، إيسمة بيانكو، المعروفة بتمثيلها دور "عاهرة روز" في المسلسل المشهور "لعبة العروش"، المغني الأمريكي، مارلين مانسون، باغتصابها.

ونقلت صحيفة "Hollywood Reporter" عن وثيقة قضائية أن نص الدعوى يقول إن مارلين مانسون، الذي اسمه الحقيقي برايان وورنر، "لجأ مرارا إلى المخدرات والعنف والتهديد باستخدام العنف لإجبار السيدة بيانكو على خوض علاقات جنسية معه".

وتتهم الدعوى القضائية مانسون بأنه "اغتصب بيانكو تقريبا في مايو 2011"، كما "قام بأفعال ذات طابع جنسي بحقها"، بما في ذلك باستخدام عنف، حينما كانت الفتاة فاقدة للوعي ولم تكن قادرة على إعطاء الموافقة على ذلك.

كما قالت بيانكو إن مانسون ومدير شؤونه السابق، طوني تشيولو، انتهكا قوانين ولاية كاليفورنيا الخاصة بالاتجار بالبشر خلال نقلها من لندن إلى لوس أنجلوس بذريعة مبتكرة، كما أجبرها المغني، حسب نص الدعوى، على تنفيذ أعمال منزلية دون أن يدفع لها أي أموال.

وسبق أن وجهت الممثلة الأمريكية، إيفان رايتشل وود، المعروفة بتمثيل دور في مسلسل "وست وورلد"، اتهامات مماثلة لمانسون.

المصدر: "نوفوستي"