فيلم عن المطاردات على شبكات التواصل الاجتماعي يفوز بجائزة كبرى في مهرجان موسكو السينمائي

فاز فيلم " المساس بها ممنوع" من إخراج الروماني أندريه خوتسولياك بجائزة " القديس جاويرجيوس" الذهبية لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ43.

أما الممثلة، أندريو غريموشتيانو، التي قامت بأداء الدور الرئيس في الفيلم المذكور فمنحت جائزة "أفضل دور نسائي".

ويروي الفيلم قصة مطاردة امرأة دخلت مترو الأنفاق بصحبة كلب غير نظيف على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومنح الممثل الإيراني، سحيل هانادان، جائزة "أفضل دور رجالي" لقاء أدائه للدور في فيلم "الابن" الإيراني.

ونال فيلم "مصاصو الدم" من إخراج الألماني، يوليان رادلمايستر جائزة خاصة للجنة التحكيم في المهرجان.

ونال المخرج الروسي، أليكسي فيدورتشينكو جائزة "أفضل مخرج" لإخراجه فيلم "بلغاريا العزيزة الأخيرة". كما نال فيلم "رجل الله" اليوناني جائزة المشاهدين.

وقد عرض في المهرجان 200 فيلم، بما فيها 14 فيلما في إطار البرنامج الرئيسي.

المصدر: تاس