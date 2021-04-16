لوحة رسامة روسية طليعية تباع في مزاد "كريستي" بـ680 ألف يورو

بيعت لوحة "مجردة" للفنانة التشكيلية الطليعية الروسية الفرنسية، ماريا فاسيليفا، في مزاد "كريستي يوم 14 أبريل الجاري بمبلغ قدره 680 ألف يورو.

وأبدعت الفنانة التشكيلية الروسية ماريا فاسيليفا ( 1884 – 1957) لوحتها عام 1915 ولم تعرضها منذ ذلك الحين في أي مكان وكانت اللوحة خلال فترة طويلة ملكا لعشاق الفن التشكيلي.

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يذكر أن، ماريا فاسيليفا غادرت روسيا عام 1907 لتدرس في أكاديمية الفنون الجميلة وأقامت في باريس حيث أولعت بالفن التشكيلي الانطباعي والتكعيبي وصارت تمتلك إحدى أحدث ورش الفنون التشكيلية في فرنسا. وكان يزورها كل من، غيوم أبولينير،فرناند ليجر،موديجلياني، سوتين وزادكين. وكان الفنانون التشكيليون أميديو موديجلياني، مارك شاغال، بابلو بيكاسو من أصدقائها.

واستوحت غالبية أعمالها الفنية من إبداع، ماتيس، وترجمت إلى اللغة الروسية كتابه "مذكرات الفنان التشكيلي".

وأبدعت، فاسيايفا عددا كبيرا من لوحات البورتريه، بما فيه بورتريه الشاعر الفرنسي، جان كوكتو.

توفيت فاسيليفا عام 1957 في دار المسنين بفرنسا.

المصدر: تاس