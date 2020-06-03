مزاد "سوثبي" يبيع لوحة لرسام روسي بحوالي 3 ملايين دولار

باعت دار المزادات "سوثبي" يوم 2 يونيو الجاري لوحة "خليج نابولي" للفنان التشكيلي الروسي، إيفان أيفازوفسكي (1817 – 1900) بمبلغ قدره 2.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.9 مليون دولار).

وسجلت اللوحة بذلك أعلى ثمن بين لوحات الفن التشكيلي الروسي التي طرحتها دار المزادات "سوثبي" للبيع الأسبوع الجاري في لندن.

وحسب المعلومات الواردة من "سوثبي" فإن اللوحة أبدعت عام 1878. وكان سعرها الأولي قبل طرحها في المزاد أقل ضعفا من السعر الذي دفعه المشتري.

وجاء في بيان نشرته "سوثبي" أن الإيرادات الإجمالية لبيع مؤلفات الفن التشكيلي الروسي بلغت 5.62 مليون جنيه إسترليني ( 7.1 مليون دولار).

أما لوحة أيفازوفسكي "سفينة عابرة في ليلة مقمرة" (1868) فبيعت في المزاد بـ435 ألف جنيه إسترليني ( 548 ألف دولار).

وطرحت كذلك في المزاد لوحة "المحصول" للرسام الروسي، بيوتر كونشالوفسكي (1876 – 1956) حيث بيعت بـ236 ألف دولار.

فيما لم تتمكن دار المزادات من بيع لوحة "منظر موسكو" للفنان التشكيلي الروسي، أليكسي سافراسوف (1830 – 1897) واوحة "بورتريه الزوجة" للفنان، قسطنطين ماكوفسكي (1839 – 1915).

المصدر: تاس