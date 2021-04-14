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المخرج السوري الليث حجو يعلق على مسلسل "قيد مجهول"

الثقافة والفن

المخرج السوري الليث حجو يعلق على مسلسل
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المخرج السوري الليث حجو
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علق المخرج السوري الليث حجو على المسلسل الدرامي "قيد مجهول"، معتبرا أنه قدم الدراما السورية من جديد بالصورة التي تليق بها.

وقال حجو في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "نجاح أي عمل درامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمجهود المشترك لكل عناصره".

وأضاف: "هذا ما أثبته مسلسل "قيد مجهول" والذي قدم من جديد الدراما السورية بالصورة التي تليق بها".

نجاح أي عمل درامي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجهود المشترك لكل عناصره. هذا ما أثبته مسلسل "قيد مجهول" والذي قدّم من جديد...

Posted by Allaith Hajjo on Wednesday, April 14, 2021

وأشار إلى أن "المنتج الفني محمد مشيش حمل النص كأمانة وعمل على توفير كافة المقومات الإنتاجية التي يحتاجها للوصول به إلى أبهى صورة".

ولفت إلى أن وجود "ورق" متقن الحبكة والمعالجة قدما فيه لواء يازجي ومحمد أبو اللبن مثالا في البناء وعناية بأدق التفاصيل، وصولا إلى مجموعة من الممثلين المحترفين الذين لم يبخلوا في تطويع أدواتهم الإبداعية في خدمة تقديم شخصياتهم وإكسائها بالروح الإنسانية".

وتابع أن "مخرج العمل السدير مسعود يؤكد أملنا بالجيل الشاب القادر أن يتابع مسيرة كبار المخرجين السوريين ويقدم نموذجا إبداعية فريدا وعصريا".

وأضاف: "مبروك لكل فريق مسلسل "قيد مجهول" النجاح الذي حققه المسلسل مع أمنيات دائمة بالنجاح لكل صناع الدراما العربية والسورية".

المصدر: RT

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