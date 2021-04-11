مصر.. الفنان خالد النبوي يتحدث عن حالته الصحية

نشر المخرج المصري عمرو عرفة، تغريدة له على "تويتر" يطمئن فيها متابعيه على صحة الفنان خالد النبوي، بعد الأزمة التي تعرض لها منذ أيام، وأثارت قلق متابعيه وزملائه في الوسط الفني.

وكتب عمرو عرفة في تغريدته تفاصيل المكالمة الهاتفية التي وصلته من خالد النبوي، قائلا:" لما سمعت صوته مصدقتش لإني عارف إنه في العناية المركزة.. قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه".

واستطرد عمرو عرفة: "الفرحه مكنتش سيعاني.. وقالي متخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور.. قولتله مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد".

لما سمعت صوته مصدقتش لإني عارف إنه في العناية المركزة قالي انا الحمد لله كويس و انت اول واحد بكلمه الفرحه مكنتش سايعاني و متخافش انا هبقي كويس و هنرجع نصور قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك .. خايف علي شغله في وسط مرضه .. حبيبي يا خالد

@KhaledElNabawy#خالد_النبوى#صباح_الخيرpic.twitter.com/GHGZbzg4oE — Amr arafa (@AArafa) April 11, 2021

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بمصر، عن آخر تطورات إصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا، إنه اقترب من الوصول للشفاء، وحالته أصبحت مستقرة تماما ونسبة الأكسجين تحسنت.

المصدر: صدى البلد