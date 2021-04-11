بعد اشتعال أزمة بينه وبين فنانة كويتية.. الفنان العراقي علي يوسف يصدم جمهوره

فاجأ الفنان العراقي علي يوسف جمهوره بإعلان اعتزاله الفن والغناء طالبا من الله العفو والغفران بعد ساعات قليلة من تسريب صديق له وثائق تؤكد زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي.

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وكان يوسف قد شكك في عقد زواجه بالفنانة الكويتية هند البلوشي الذي نشره الإعلامي والفنان الكويتي أحمد السعدون، قائلا: "بشأن ما صرح به أحمد السعدون والمستندات اللي نشرها.. أنا إمبارح طلعت وأتكلم إنه ما في عقد زواج تم في تركيا لأنها تمنع تعدد الزوجات.. وأنا ما نكرت وقلت إنه كان في مشروع زواج ولكنه اتلغى".

وأعلن علي يوسف قرار اعتزاله عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" قائلا: "أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو والغفران".

وحرص علي يوسف في منشور إعلان اعتزاله الذي نشره أن يمنع خاصية التعليقات تماما كي لا يتلقى مزيدا من الانتقادات.

وكان الفنان العراقي قد تعرض لحملة هجوم شرسة وانتقادات لاذعة، بسبب تشكيكه في الزواج من الفنانة الكويتية هند البلوشي وتطليقها، في بث مباشر أمام الجميع.

وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي، قد أعربت عن استيائها الشديد من قيام يوسف بإنكار زواجهما بشكل شرعي، مهددة بأنه في حال ثبوت أن عقد زواجهما مزور ستقاضيه بتهمة التزوير والنصب.

وقالت في مقطع فيديو لها عبر "إنستغرام": "كفاية يا علي يوسف كفاية يا ابن الأصول.. عقد الزواج اللي أنت تنكره وتقول إنه مو شرعي.. إذا كان كذلك فأنا سأقاضيك.. وراح أجي بغداد وأرفع عليك قضية تزوير ونصب واحتيال وقضية تشهير".

المصدر: انستغرام+مواقع التواصل الاجتماعي