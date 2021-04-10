شاعر مصري معروف ينشر تغريدة غامضة والجمهور يؤكد أنها ضد الفنان محمد رمضان

نشر الشاعر المصري أيمن بهجت قمر تدوينة عبر "تويتر" وكأنه يوجه رسالة بطريقة غامضة لشخص بعينه، لتنهال التعليقات من الجمهور الذى أكد أنه يلمح بهذه الكلمات للفنان محمد رمضان.

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وقال أيمن فى نص تدوينته: "العالم طافحة الكوتة، وفيك حاجة مش مظبوطة، ربنا يهديك يا ديك، وتعقل تاني يا موتة".

وعقب نشر هذه التدوينة انهالت التعليقات من الجمهور، الذي أكد أنه يلمح بهذه الكلمات للفنان محمد رمضان، بعد إثارته الجدل فى الساعات الماضية، بإلقائه الأموال فى المسبح، عقب الحكم الذي صدر ضده لصالح الطيار أبو اليسر بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه مصري.

ياريت والله ربنا يهديه .. محمد رمضان فنان كويس وموهوب جدا لكن تصرفاته بجد مش مفهومه واوقات بتكون مستفزه لانه بيعبر عن اللى جواه بتسرع وبطرق غلط تسيئ ليه ..

لازم بجد «يتعلم» ازاى يتعامل مع المواقف المختلفه «يتصرف ازاى ويقول ايه»وده مش عيب كل المشاهير بيتعلموا

دى نصيحه لوجه الله. — wafaa osman (@WafaaOsmn) April 10, 2021

وكان الفنان محمد رمضان فاجأ مؤخرا، جمهوره ومتابعيه، برد فعل مفاجئ، بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بإلزامه بتعويض الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بـ6 ملايين جنيه.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، فيديو ظهر فيه داخل حمام السباحة وهو يلقي بأوراق من الدولارات في المياه، فيما بدى كإشارة إلى عدم اكتراثه بقيمة التعويض المطلوب للطيار.

وأيمن بهجت قمر هو شاعر غنائي مصري وواحد من أكثر الشعراء كثافة في التأليف في هذه الفترة وهو ابن الكاتب المسرحي الكبير بهجت قمر، وقام أيمن بتأليف العديد من الأشعار لأبرز المطربين في مصر والعالم العربي.

المصدر: بوابة فيتو+بلدنا اليوم