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نجمان مصريان في مقر إقامة السفير الفرنسي بالقاهرة

الثقافة والفن

نجمان مصريان في مقر إقامة السفير الفرنسي بالقاهرة
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السفير الفرنسي لدى مصر، ستيفان روماتيه
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أعرب السفير الفرنسي لدى مصر، ستيفان روماتيه، عن سعادته باستقبال الممثلة المصرية المشهورة، يسرا، والنجم المصري، عمرو دياب.

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ونشر ستيفان روماتيه صورة له في "تويتر" تجمعه بالنجمين، وقال: "إنه لشرف عظيم للغاية استقبال نجمين مصريين في مقر الإقامة الفرنسية: الممثلة الشهيرة يسرا والمغني الموهوب، عمرو دياب".

وأضاف: "أمسية استثنائية مليئة بالموسيقى والثقافة!

المصدر: RT

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