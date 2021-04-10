نجمان مصريان في مقر إقامة السفير الفرنسي بالقاهرة

أعرب السفير الفرنسي لدى مصر، ستيفان روماتيه، عن سعادته باستقبال الممثلة المصرية المشهورة، يسرا، والنجم المصري، عمرو دياب.

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ونشر ستيفان روماتيه صورة له في "تويتر" تجمعه بالنجمين، وقال: "إنه لشرف عظيم للغاية استقبال نجمين مصريين في مقر الإقامة الفرنسية: الممثلة الشهيرة يسرا والمغني الموهوب، عمرو دياب".

وأضاف: "أمسية استثنائية مليئة بالموسيقى والثقافة!

A so great privilege to receive 2 iconic Egyptian stars at the French residence : famed actress Yousra and so talented singer @amrdiab

An exceptional evening of music and culture ! pic.twitter.com/W2Rn6GoVnk — Stéphane Romatet (@SRomatet) April 9, 2021

المصدر: RT