نجمان مصريان في مقر إقامة السفير الفرنسي بالقاهرة
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أعرب السفير الفرنسي لدى مصر، ستيفان روماتيه، عن سعادته باستقبال الممثلة المصرية المشهورة، يسرا، والنجم المصري، عمرو دياب.
ونشر ستيفان روماتيه صورة له في "تويتر" تجمعه بالنجمين، وقال: "إنه لشرف عظيم للغاية استقبال نجمين مصريين في مقر الإقامة الفرنسية: الممثلة الشهيرة يسرا والمغني الموهوب، عمرو دياب".
وأضاف: "أمسية استثنائية مليئة بالموسيقى والثقافة!
A so great privilege to receive 2 iconic Egyptian stars at the French residence : famed actress Yousra and so talented singer @amrdiab— Stéphane Romatet (@SRomatet) April 9, 2021
An exceptional evening of music and culture ! pic.twitter.com/W2Rn6GoVnk
المصدر: RT