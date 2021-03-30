بالفيديو.. فنانة كويتية تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي لقاح "فايزر"

أعلنت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من تلقيها جرعتي لقاح "فايزر" حسب قولها.

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وأبدت فاطمة الصفي اندهاشها من إصابتها بكورونا، بعدما جاءت المسحة إيجابية، مؤكدة أنها "تعيش بمفردها ولم تخالط أحدا كي ينقل لها الإصابة".

وأكدت الصفي عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" أنها لا تعاني أعراض الإصابة، لكن النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح، متابعة "سألني الطبيب ما الذي تشعرين به قلت له لا شيء، وقال لي مستحيل يطلع إيجابي من اللقاح".

وتابعت بالقول، إن الطبيب أصر على استحالة الإصابة بالفيروس بعد تلقي لقاح "فايزر"، فردت قائلة "قلت له الدراسة تقول إنه في مجال يطلع الفحص إيجابي، وقلت له زين سنقوم بمسحة ثانية وفي كل الحالات نتيجتي إيجابية".

وشددت الفنانة الكويتية على أن "لديها معلومات باحتمالية ظهور النتيجة إيجابية بنسبة معينة بعد تلقي اللقاح"، معقبة "عندما تسوون فحص يطلع إيجابي وشلون دكتور يقول مستحيل لو أنا ما أفقه وأعلم بها للأمور كيف كنت سأعرف كل هذه المعلومات".

المصدر: يوتيوب+مواقع التواصل الاجتماعي