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وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام متأثرا بكورونا

الثقافة والفن

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام متأثرا بكورونا
alqabas.com
الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام
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نعى آلاف المواطنين الفنان الكويتي مشاري البلام، الذي توفي اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا، مشيدين بمناقبه، ومستذكرين مواقفه معهم.

وأدخل البلام قبل 4 أيام إلى العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث كشف عن إصابته بالفيروس خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "البلام أصيب بمضاعفات استدعت نقله إلى العناية المركزة".

ولد الفنان مشاري البلام في الكويت عام 1972، وهو حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية "فري كويت".

المصدر: "القبس" + وكالات

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