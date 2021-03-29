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نقل الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة

الثقافة والفن

نقل الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة
تويتر
الفنانة الكويتية انتصار الشراح
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نقلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تلوث بالدم.

وكشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن حالة الفنانة وكتبت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح، حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة القديرة، طالبين الدعاء لها من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن انتصار الشراح بدأت مشوارها الفني بمسرحية "باي باي لندن" العام 1981 مع الراحلة مريم الغضبان وبطولة عبدالحسين عبدالرضا والفنان الراحل غانم الصالح، كما شاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية الناجحة.

المصدر: تويتر+المجلس

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