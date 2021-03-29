فنان مصري يتعرض للاعتداء بالضرب وتحطيم سيارته من قبل مجموعة مراهقين

كشف الفنان المصري ياسر فرج، عن تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل بعض "البلطجية" حسب قوله، أثناء سيره بسيارته، على الطريق الدائري بمحيط منطقة المعادي جنوبي القاهرة.

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وتعرض الفنان المصري للاعتداء بعد أن صدمته سيارة يقودها أحدهم في محيط منطقة المعادي على الطريق الدائري.

وكان ياسر يسير بسيارته على الطريق الدائري قبل أن يصدمه مراهق يسير بسرعة جنونية ويفر هاربا مما أدى لحدوث تلفيات في سيارة الفنان.

وقرر فرج أن "يلاحق السيارة حتى وصل إلى منتجع سكني شهير بمنطقة المعادي، وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عاما، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضرا ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المراهق قائد السيارة وإثنين من أصدقائه".

وكتب فرج، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا بقيت حاسس إني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته.. موعود بالبلطجية والحوادث .. الحمد لله إنها جت على قد كدة".

وكان الفنان ياسر فرج، قد تعرض من قبل لحادث سرقة، حيث هاجمته مجموعة من اللصوص في منطقة المقطم، واستولوا بالإكراه على سيارته وهواتفه المحمولة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر فرج، حكاية "أيامنا الحلوة" ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب".

وبدأ ياسر فرج مشواره الفني مع الفنان يحيى الفخراني، من خلال مشاركته بمسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، ليشارك بعدها في عدد من الأعمال الدرامية كان من أبرزها مسلسلات: "حبيب الروح، بنت بنوت، أفراح ابليس، أزمة نسب".

المصدر: أخبار اليوم+الوطن