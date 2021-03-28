"سأحبك كل يوم كفريضة".. الفنان أحمد السعدني يتذكر طليقته الراحلة برسالة مؤثرة

استعاد الفنان أحمد السعدني ذكرياته مع طليقته أمل سليمان أم نجليه الراحلة سنة 2019، ونشر صورة تجمعه بها عبر موقع "إنستغرام".

وكتب السعدني كلمات مؤثرة قائلا: "سأحبك كل يوم كفريضة، عشق لا يقبل التأجيل".

ولاقت هذه الكلمات تعاطف الكثيرين على حسابه الشخصي، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وله بالصبر، وأن يجمع الله بينهما في الجنة.

وكان السعدني أعلن احتمال انسحابه من الموسم الرمضاني لهذا العام، إذ كان من المرجح مشاركته بمسلسل "كله بالحب" أمام الفنانة زينة.

المصدر: "الوطن"