في ذكرى رحيله الـ16.. صور من حياة "الإمبراطور" أحمد زكي

تصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان المصري الكبير أحمد زكي الملقب بالنمر الأسود الذي ودع عالمنا عن عمر ناهز الـ55 عاما في الـ27 من مارس 2005، بعد صراع مع مرض السرطان.

وترك أحمد زكي "الإمبراطور" بصمة خالدة على شاشة السينما، إذ يعتبره النقاد صاحب موهبة استثنائية، حيث نجح في تقمص أدوار صعبة وتوحد معها.

وفي ذكرى وفاته تسلط RT الضوء على صور من حياته ومحطات من مسيرته الفنية:

ولد أحمد زكي في 18 نوفمبر 1949 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا بالنجاح على مدار 32 عاما.

تزوج من الفنانة هالة فؤاد عام 1983، ولكونه شابا أسمر بسيطا حقق له ذلك المصداقية الفنية التي جعلت غالبية مشاهديه يرون أنفسهم فيه.

كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد، بينما كان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم "ولدي" عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي.

وبلغ رصيد أحمد زكي الفني نحو 55 فيلما ومسلسلين و3 مسرحيات، ومن أهم أعماله كذلك مسرحية "مدرسة المشاغبين"، و"العيال كبرت"، و"أولادنا في لندن".

المصدر: RT