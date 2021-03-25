بعد 5 شهور على رحيله.. وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين

أعلن الفنان والسيناريست المصري، عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن وفاة عمته آمال ياسين، شقيقة الفنان محمود ياسين.

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وكتبت رانيا محمود ياسين، أيضا على حسابها بموقع "فيسبوك" ناعية عمتها: "البقاء لله في عمتي الغاليه الحاجة آمال ياسين إنا لله وإنا لله راجعون خالص عزائي للأسرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

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وتوفيت آمال ياسين شقيقة محمود ياسين، بعدما رحل الفنان الكبير بـ5 أشهر، حيث توفي يوم 10 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: اليوم السابع