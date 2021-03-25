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بعد 5 شهور على رحيله.. وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين

الثقافة والفن

بعد 5 شهور على رحيله.. وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين
فيسبوك
الفنان الراحل محمود ياسين
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أعلن الفنان والسيناريست المصري، عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن وفاة عمته آمال ياسين، شقيقة الفنان محمود ياسين.

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وفاة الفنان المصري محمود ياسين
وفاة الفنان المصري محمود ياسين

وكتبت رانيا محمود ياسين، أيضا على حسابها بموقع "فيسبوك" ناعية عمتها: "البقاء لله في عمتي الغاليه الحاجة آمال ياسين إنا لله وإنا لله راجعون خالص عزائي للأسرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

بعد 5 شهور على رحيله.. وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين
elwatannews
آمال ياسين شقيقة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين

وتوفيت آمال ياسين شقيقة محمود ياسين، بعدما رحل الفنان الكبير بـ5 أشهر، حيث توفي يوم 10 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.

بعد 5 شهور على رحيله.. وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين
بعد 5 شهور على رحيله.. وفاة شقيقة الفنان محمود ياسين

المصدر: اليوم السابع

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