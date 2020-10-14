وفاة الفنان المصري محمود ياسين

توفي الفنان المصري محمود ياسين، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال عمرو محمود ياسين، نجل الراحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وهو متزوج من الفنانة والممثلة المصرية شهيرة، ولديهما نجلان هما عمرو ورانيا.

ويعتبر محمود ياسين صاحب الرقم القياسي في تقديم أفلام عن نصر أكتوبر، وهو نجم سينما أكتوبر، والطريف أنه بدأ في السينما كجندي في عدة أفلام ثم ترقى حتى قدم في آخر أفلامه شخصية المشير محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في فيلم "حائط البطولات".

شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد ومش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان، سوق العصر، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج، بنات زينب".

المصدر: وكالات