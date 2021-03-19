مصر.. وفاة مخرج الكاميرا الخفية رائد لبيب بعد معاناة مع السرطان

أعلنت الكاتبة داليا المسلماني، زوجة المخرج رائد لبيب، وفاته اليوم الجمعة 19 مارس 2021، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.

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وكان المخرج الراحل تدهورت حالته الصحية الأيام الماضية، بعد دخوله المستشفى، ونقله إلى العناية المركزة.

وعلقت الكاتبة داليا المسلماني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى قائلة: "ضهرى اتكسر، ربنا يرحمك يا رائد ويصبرنى على فراقك يا ملاك".

ويعد المخرج الراحل من أهم مخرجي جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر في بداية الأمر، وبدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل «حكاية ميزو» عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل «دموع الشموع»، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها «هند والدكتور نعمان»، «نص أنا نص هو»، شارك أيضاً في إخراج برنامج المقالب «الكاميرا الخفية» مع الفنان إبراهيم نصر.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT