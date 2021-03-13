بعد إصابة نجلها في إعلان محمد رمضان.. لبنى ونس: مش هسيب حق ابني

كشفت الفنانة المصرية لبنى ونس تطورات الحالة الصحية لابنها الممثل الشاب يوسف عمر، بعد تعرضه لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلانا للفنان الشهير محمد رمضان.

وقالت الفنانة بمداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن": "أنا ما عنديش مشكلة مع محمد رمضان ولكن أوجه له عتاب أن ابني كان هيموت في الإعلان بتاعه وتركه دون أن يطمئن على حالته الصحية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع مصمم المعارك عصام الوريث".

وأضافت: "عصام الوريث وضع قنبلة غير مطابقة للشروط تحت رجل ابني في الإعلان ولم يخبره بها، وغير مسموح بأن تكون هناك قنبلة حقيقية في عمل فني، دي جريمة في المهنة".

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وتابعت: "الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لم يتركنا وزار ابني في المستشفى واتفقت معه بعد الاطمئنان علي حالة ابني سأتخذ الإجراء اللازم لإنقاذ أرواح أخرى من الموت ومش هسيب حقي".

وكان محمد رمضان قد نشر صورا ومقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ظهره، خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد "موسى"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

المصدر: "صدى البلد"