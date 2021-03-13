انفصال النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول الشهير أليكس رودريغيز

صدمت الأخبار معجبي النجمة الأمريكية، جنيفر لوبيز، ولاعب البيسبول، أليكس رودريغيز، عندما علموا أن الحبيبين المشهورين قد انفصلا، بعد أن تشاركا حياتهما في العام 2017.

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وذكرت صحيفة "TMZ" أن الزوجين قد انفصلا يوم الجمعة، في حين أن مصدرا أخبر "Us Weekly" أنه "كانت هناك مشكلات في علاقة المشهورين منذ فترة حتى الآن".

وفقا لموقع "PAGE SIX" الخاص بأخبار المشهورين، عمل المحامون ومديرو أعمال الثنائي على فصل ماليتهما خلال الأسبوع الماضي.

وقال مصدر لـ"Page Six": "كانت هناك اجتماعات محمومة في الأيام القليلة الماضية حول كيفية تقسيم أصولهم ...جينيفر وأليكس كانا يعملان معا في العديد من المشاريع التجارية والصفقات العقارية".

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن الممثلة والمغنية البالغة من العمر 51 عاما، ونجم فريق "يانكي" السابق البالغ من العمر 45 عاما، يواجهان الآن تحديا جديدا، وهو تقسيم أصولهما المالية الواسعة، بعد إبرام العديد من الصفقات التجارية كشريكين، لافتة إلى أن محامي كلا الطرفين عملوا الأسبوع الماضي لمحاولة تقسيم ثروتهم.

هذا وأوضح محامو لوبيز ورودريغيز، أن عدم زواجهما سهل لحد كبير عملية الانفصال فيما يتعلق بالجانب المادي والثروة، حيث أن صفقة واحدة سيحتاج الزوجان إلى قطعها، هي اتفاقهما مع شركة "Hims & Hers"، بحسب "دايلي ميل".

المصدر: "دايلي ميل"