بيونسيه توجه رسالة إلى ميغان ماركل

نشرت الفنانة الأمريكية الشهيرة، بيونسيه، رسالة دعم لدوقة ساسكس، ميغان ماركل، وزوجها، الأمير هاري، بعد يومين من مقابلة الزوجين مع الصحفية الأمريكية المشهورة، أوبرا وينفري.

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وكتبت بيونسيه أسفل صورة أظهرت لقاءها مع ميغان والأمير هاري: "شكرا ميغان على شجاعتك وقيادتك".

وأضافت: "نحن جميعا أقوياء وملهمون منك".

كما نشرت بيونسيه أيضا منشورا منفصلا على موقعها في الإنترنت يشيد بـ12 امرأة اعتبرتهن "خارقات للقواعد''، وكانت ميغان إحداهن، إلى جانب جين فوندا، والسياسيات الديمقراطيات، ستايسي أبرامز، وماكسين ووترز، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إذ قالت الفنانة الشهيرة:"بالنسبة لأولئك النساء اللواتي ابتكرن طريقتهن الخاصة لرواية قصصهن، ووجدن طرقا أخرى للوصول إلى الواجهات، وكسرن كل قاعدة في هذه العملية، نحن نراكن! ونحيي كل واحدة منكن في هذا اليوم العالمي للمرأة".

يذكر أن المرة الأولى التي التقت فيها بيونسه مع ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري، كانت خلال العرض الأول لفيلم "Lion King"، في يونيو 2019.

ويأتي تصريح بيونسيه، بعد أن قدمت دوقة ساسكس ماركل، اعترافات مؤلمة وصادمة في مقابلتها مع الصحفية، أوبرا وينفري، كشفت من خلالها أنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة الملكية البريطانية بخصوص لون بشرة طفلها، آرتشي، قبل ولادته، وبعد أن قالت ميغان إنها أحست أنها منبوذة في العائلة.

وتخلى هاري (36 عاما) وزوجته ميغان (39 عاما) عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في أمريكا، من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

المصدر: "دايلي مايل"